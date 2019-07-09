Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bonservisli futbolcu transferi yapabilmek için genç yıldız adayının satışına onay vermişti. Makedon futbolcu için en ciddi aday olan Napoli 15 milyon euroluk ilk teklifini Fenerbahçe'ye iletmişti. Sarı-lacivertliler tarafından kabul edilmeyen bu tekliften sonra İtalyan devi bu transfer için farklı bir formül geliştirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

9 Temmuz 2019 Salı 18:38 Güncelleme: 09.07.2019 18:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





