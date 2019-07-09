Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten!

Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bonservisli futbolcu transferi yapabilmek için genç yıldız adayının satışına onay vermişti. Makedon futbolcu için en ciddi aday olan Napoli 15 milyon euroluk ilk teklifini Fenerbahçe'ye iletmişti. Sarı-lacivertliler tarafından kabul edilmeyen bu tekliften sonra İtalyan devi bu transfer için farklı bir formül geliştirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
9 Temmuz 2019 Salı 18:38 Güncelleme: 09.07.2019 18:50
Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten!

Sarı-lacivertliler şimdiye kadar az maliyetli ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelmişti.

Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten!

Asıl bombaları patlatmak için transferde kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçe yönetimi genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın satışına onay vermişti.

Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten!

Makedon futbolcudan gelen para yıldız futbolcuların transferinde kullanılacak.

Fenerbahçe haberi: Napoli çıldırdı! Eljif için ikinci teklif reddedilemeyecek cinsten!

Avrupa piyasasının transferdeki gözde ismi Eljif Elmas için en ciddi alıcı İtalyan devi Napoli.

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