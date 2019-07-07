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Angelovski'den Eljif Elmas yorumu

Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Angelovski, 12 yaşından bu yana hocalığını yaptığı Eljif Elmas hakkında konuştu. Angelovski, "Eljıf için en iyi seçenek İtalya" dedi.

Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Angelovski, Sabah gazetesinden Taner Karaman'a özel açıklamalar yaptı.

12 yaşından bu yana hocalığını yaptığı Eljif Elmas'a yol gösteren Angelovski, genç oyuncunun aranan bir isim durumuna gelmesinin Makedonya futbolu adına gurur verici olduğunu belirtti. Makedon teknik adam, "Uzun süredir birlikte çalıştığımız bir yetenek olduğu için ileride çok daha iyi noktalara ulaşabileceğini söyleyebilirim. Fenerbahçe'den ayrılacaksa İtalya'ya gitmesi onun uyum sürecini daha hızlı atlatmasını sağlayabilir. Eljif'in ofansif oyun modeline uygun ve onu bu rolde oynatacak bir takıma gitmesi performansını artıracaktır" dedi.

Eljif'in İtalyanların sert oyunu ile başa çıkmakta zorlanmayacağının altını çizen Angelovski, "Şu anda sistem takımlarında iş yapan bir oyuncu ve sert oyuna da adapte olacaktır. Sert rakiplere karşı mili takım maçlarımızda başarılı oynadı. Pandev ve geçtiğimiz yıl Palermo'yu üst sıralarda tutan Nestorovski ile Trajkovski'nın İtalya'da olmaları Eljif adına avantaj. hepsi bizim gurur kaynağımız" şeklinde konuştu.

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07 Temmuz 2019 , Pazar
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