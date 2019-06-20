Kolarov transferinde son dakika! Fenerbahçe ile anlaşma detayları...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Sol bekte görev yapan 33 yaşındaki yıldız ismin transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Tarafların görüşmesinde, 33 yaşındaki Sırp yıldızın sarı lacivertli kulüpten 2+1 yıllığına anlaşma talep ettiği kaydedilirken transfere dair resmi görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE UEFA'DAN HABER BEKLİYOR

Teknik direktör Ersun Yalan'ın çok istediği sol bek için artık sadece UEFA'dan gelecek haber bekleniyor. UEFA'dan gelen haberin ardından Roma forması giyen süper yıldız, Fenerbahçe'ye imza atacak ve artık sarı lacivertli formayı terletecek.

Roma'da geçen sezon 43 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

10 Kasım 1985'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Kolarov, başkent ekiplerinden Cukaricki'de profesyonel futbol kariyerine başladı.

Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd'a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa'ya açıldı ve 2007'de 800 bin euro'luk bonservis ücretiyle Lazio'nun yolunu tuttu.

22 yaşında gittiği Lazio'da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010'da 16 milyon euro'luk bedelle Manchester City'ye transfer oldu.

7 yıldır Manchester City'de top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu. Daha sonra Roma'da top koşturmaya başladı.

