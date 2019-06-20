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Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri
Yeni sezon için transferde ortalığı sallayacak ve başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertli yönetimden bomba plan! Transfer sezonun açılmasıyla da stratejisini kurduğu plana göre yapan Fenerbahçe'nin taraftarı çıldırtacak transfer çılgınlığının detayları ve Kanarya'yı uçuracak o proje hazır.
20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Güncelleme: 20.06.2019 11:46
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Geride bırakılan sezonun başında büyük bir değişimle top başı yapan Fenerbahçe'de istenilen ve hedeflenen başarılar elde edilememişti.
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Fenerbahçe'nin yeni sezonla birlikte transfer politikasında önemli bir kaç değişiklik söz konusu.
Yönetim konuyla ilgili yeni bir strateji belirledi ve uygulamaya geçilmesi adına düğmeye bastı. İşte detaylar...
Transfer planlamasında değişikliğe giden Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu takip noktasında planını değiştirdi.
Bunların başında transfer planlamasında Avrupa dışına çıkmak geliyor.