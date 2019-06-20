Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri

Yeni sezon için transferde ortalığı sallayacak ve başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertli yönetimden bomba plan! Transfer sezonun açılmasıyla da stratejisini kurduğu plana göre yapan Fenerbahçe'nin taraftarı çıldırtacak transfer çılgınlığının detayları ve Kanarya'yı uçuracak o proje hazır.