Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri

Yeni sezon için transferde ortalığı sallayacak ve başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertli yönetimden bomba plan! Transfer sezonun açılmasıyla da stratejisini kurduğu plana göre yapan Fenerbahçe'nin taraftarı çıldırtacak transfer çılgınlığının detayları ve Kanarya'yı uçuracak o proje hazır.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:40 Güncelleme: 20.06.2019 11:46
Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri

Geride bırakılan sezonun başında büyük bir değişimle top başı yapan Fenerbahçe'de istenilen ve hedeflenen başarılar elde edilememişti.

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Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin yeni sezonla birlikte transfer politikasında önemli bir kaç değişiklik söz konusu.

Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri

Yönetim konuyla ilgili yeni bir strateji belirledi ve uygulamaya geçilmesi adına düğmeye bastı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri

Transfer planlamasında değişikliğe giden Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu takip noktasında planını değiştirdi.

Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri

Bunların başında transfer planlamasında Avrupa dışına çıkmak geliyor.

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