Eljif Elmas için Vincent Janssen

Birçok kulübün transfer listesine giren Eljif Elmas için Tottenham yeni bir teklif sundu. Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmayı hedefleyen İngiliz ekibinin 19 milyon euro bonservis bedeli ile takasta Vincent Janssen'i önerdiği iddia edildi. 2017- 2018 sezonunda sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Hollandalı golcü için son sözü teknik direktör Ersun Yanal'ın söyleyeceği belirtildi.