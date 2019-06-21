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21 Haziran 2019, Cuma
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Eljif Elmas için Vincent Janssen

Birçok kulübün listesine giren için yeni bir teklif sundu.

Birçok kulübün listesine giren için yeni bir teklif sundu. 'nin genç yıldızını kadrosuna katmayı hedefleyen İngiliz ekibinin 19 milyon euro bonservis bedeli ile takasta 'i önerdiği iddia edildi. 2017- 2018 sezonunda sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Hollandalı golcü için son sözü teknik direktör 'ın söyleyeceği belirtildi.

  1. 21.6.2019
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