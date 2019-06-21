Birçok kulübün transfer listesine giren Eljif Elmas için Tottenham yeni bir teklif sundu.
Birçok kulübün transfer listesine giren Eljif Elmas için Tottenham yeni bir teklif sundu. Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmayı hedefleyen İngiliz ekibinin 19 milyon euro bonservis bedeli ile takasta Vincent Janssen'i önerdiği iddia edildi. 2017- 2018 sezonunda sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Hollandalı golcü için son sözü teknik direktör Ersun Yanal'ın söyleyeceği belirtildi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Eljif Elmas için Vincent Janssen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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