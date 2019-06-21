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21 Haziran 2019, Cuma
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Ne yaptın Frey!

Ne yaptın Frey!

Geçtiğimiz sezon taraftarı için büyük hayal kırıklığı yaşatan isimlerden olan ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon taraftarı için büyük hayal kırıklığı yaşatan isimlerden olan ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Vital Leeds'te yer alan habere göre Leeds United'ın 24 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Frey'in Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği iddia edildi.

  1. 21.6.2019
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