Ne yaptın Frey!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe taraftarı için büyük hayal kırıklığı yaşatan isimlerden olan Michael Frey ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe taraftarı için büyük hayal kırıklığı yaşatan isimlerden olan Michael Frey ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Vital Leeds'te yer alan habere göre Leeds United'ın 24 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Frey'in Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği iddia edildi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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