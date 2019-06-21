Ne yaptın Frey!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe taraftarı için büyük hayal kırıklığı yaşatan isimlerden olan Michael Frey ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Vital Leeds'te yer alan habere göre Leeds United'ın 24 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Frey'in Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği iddia edildi.