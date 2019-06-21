Mert Günok imzaya hazır
Kaleye takviye yapacak olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Mert Günok'tan vazgeçmiyor.
Kaleye takviye yapacak olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Mert Günok'tan vazgeçmiyor. Visca'dan sonra Başakşehir'den Mert'i de almayı planlayan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki file bekçisinin askerden dönmesini bekliyor. Mert'in de eski kulübüne gelmeye hazır olduğu ve bonservisi konusunda Başakşehir'in kolaylık sağlamasını istediği öğrenildi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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