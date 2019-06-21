Mert Günok imzaya hazır

Kaleye takviye yapacak olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Mert Günok'tan vazgeçmiyor. Visca'dan sonra Başakşehir'den Mert'i de almayı planlayan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki file bekçisinin askerden dönmesini bekliyor. Mert'in de eski kulübüne gelmeye hazır olduğu ve bonservisi konusunda Başakşehir'in kolaylık sağlamasını istediği öğrenildi.