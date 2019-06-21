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21 Haziran 2019, Cuma
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imzaya hazır

Mert Günok imzaya hazır

Kaleye takviye yapacak olan , eski oyuncusu 'tan vazgeçmiyor.

Kaleye takviye yapacak olan , eski oyuncusu 'tan vazgeçmiyor. Visca'dan sonra 'den Mert'i de almayı planlayan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki file bekçisinin askerden dönmesini bekliyor. Mert'in de eski kulübüne gelmeye hazır olduğu ve bonservisi konusunda Başakşehir'in kolaylık sağlamasını istediği öğrenildi.

  1. 21.6.2019
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