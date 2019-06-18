Fenerbahçe Umut Meraş için devreye girdi
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertliler TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş için devreye girdi.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
Beşiktaş'ın talip olduğu Milli futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi. Siyah-beyazlılar bu gelişme sonrası Bursaspor yönetimiyle olan görüşmelerine hız verdi.
UMUT KULÜBÜNE İHTARNAME GÖNDERDİ
Yeşil-beyazlıların transferin son gününde Boluspor'dan 2 milyon TL bonservis karşılığında transfer ettiği ve oynadığı futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen Umut Meraş da alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi. Alacağının 15 gün içerisinde ödenmesini isteyen Umut'un bu hareketi yeşil-beyazlı kulüpte tepkiye neden oldu.
UMUT MERAŞ KİMDİR?
20 Aralık 1995 İstanbul doğumlu olan Umut Meraş, Yeşilköy ve Sarıyer takımlarında altyap eğitimi aldı. Daha sonra Boluspor'un U21 kadrosuna transfer edildi. 2014 yılında Boluspor'da A takıma yükselen Umut Meraş, 2017-2018 sezonu sonuna kadar Boluspor'da forma giydi.
2018-2019 sezonu başlangıcında ise Boluspor'dan Bursaspor'a 265 bin Euro karşılığında transfer oldu.
Sol bekte forma giyen Umut Meraş, geride kalan sezonda Bursaspor forması ile 30 maça çıktı ve 2 gol attı. Umut Meraş'ın Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 15:47
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Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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