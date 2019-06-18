Fenerbahçe'de şok transfer gelişmesi! Cengiz Ünder... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'ye transferde kötü sürpriz! Sarı lacivertlilerde yeni sezon transferleri için hummalı bir çalışma yürütülürken Kanarya, şok bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Belirlenen isimler üzerinde yapılan hamleler neticelendirilmeye çalışılırken sarı lacivertliler adeta şoku yaşadı. İşte o isim ve transfer ayrıntıları: