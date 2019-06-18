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Fenerbahçe'de şok transfer gelişmesi! Cengiz Ünder... Son dakika haberleri
Fenerbahçe'ye transferde kötü sürpriz! Sarı lacivertlilerde yeni sezon transferleri için hummalı bir çalışma yürütülürken Kanarya, şok bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Belirlenen isimler üzerinde yapılan hamleler neticelendirilmeye çalışılırken sarı lacivertliler adeta şoku yaşadı. İşte o isim ve transfer ayrıntıları:
18 Haziran 2019 Salı 15:48
Güncelleme: 18.06.2019 15:58
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Geride bıraktığımız 2018-19 sezonunda yaşadığı başarısızlıkları unutturmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir hazırlık yapıyor...
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Çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun transfer hatalarını yapmak istemiyor.
Taraftarının gönlünü kazanmak isteyen sarı lacivertliler, doğru pozisyonlara doğru futbolcuları getirmenin hesaplarını yaparken birbirinden iddialı isimleri de listesine almış durumda.
Transfer sezonunun resmen açılmasıyla birlikte hamlelerini yapmaya başlayan Kanarya, ilk resmi transferini bedelsiz olarak gerçekleştirdi ve 21 yaşındaki Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.
Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Avrupa basınının sızdırdığı bilgiye göre; yıldız isimle temas kurdu. İşte detaylar;