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Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe transfer yapabilmek için alternatif yolları düşünürken radikal bir karara imza attı ve takımın mevcut oyuncuları içinde performansı iyi olan futbolcuları da takasla takımda gönderme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'deki o karar süreci ve kalemi kırılan 8 futbolcu:
18 Haziran 2019 Salı 10:57
Güncelleme: 18.06.2019 10:59
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Mali açıdan sıkıntılı bir sürecin içinde olan kulüp bir yandan yol haritasını çizebilmek için UEFA üst kurulunun kararını bekliyor.
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Karar olumlu olsa bile sarı-lacivertli takımın bonservisli oyuncu alması zor.
Bu nedenle özellikle yurt içindeki transferlerde takas konusu gündeme geldi.
Yönetim gerekli maddi kaynağı bulamadığı taktirde kulüplere ihtiyacına göre bu isimlerden bazılarını kiralık ya da bonservisiyle önerilecek.
Bununla birlikte bu isimlerden bazıları takas dışında bonservis geliri karşılığında da gidebilir.