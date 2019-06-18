Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri  

Fenerbahçe transfer yapabilmek için alternatif yolları düşünürken radikal bir karara imza attı ve takımın mevcut oyuncuları içinde performansı iyi olan futbolcuları da takasla takımda gönderme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'deki o karar süreci ve kalemi kırılan 8 futbolcu: