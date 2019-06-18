Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri  

Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri  

Fenerbahçe transfer yapabilmek için alternatif yolları düşünürken radikal bir karara imza attı ve takımın mevcut oyuncuları içinde performansı iyi olan futbolcuları da takasla takımda gönderme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'deki o karar süreci ve kalemi kırılan 8 futbolcu:

18 Haziran 2019 Salı 10:57 Güncelleme: 18.06.2019 10:59
Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri

Mali açıdan sıkıntılı bir sürecin içinde olan kulüp bir yandan yol haritasını çizebilmek için UEFA üst kurulunun kararını bekliyor.

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Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri

Karar olumlu olsa bile sarı-lacivertli takımın bonservisli oyuncu alması zor.

Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri

Bu nedenle özellikle yurt içindeki transferlerde takas konusu gündeme geldi.

Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri

Yönetim gerekli maddi kaynağı bulamadığı taktirde kulüplere ihtiyacına göre bu isimlerden bazılarını kiralık ya da bonservisiyle önerilecek.

Fenerbahçe'de 8 isim UEFA kurbanı! Şok karar... Son dakika transfer haberleri

Bununla birlikte bu isimlerden bazıları takas dışında bonservis geliri karşılığında da gidebilir.

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