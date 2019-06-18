Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim

Ersun Yanal, scout ekibi, Comolli ve yönetimin ortak listesindeki oyuncularla prensip anlaşması sağlandı. FFP kararlarına göre operasyon tamamlanacak. Öncelik ise satışta. Fenerbahçe'de şimdiye kadar gündeme gelmeyen iki genç yıldız da 'çubuklu'yu giymeye çok yakın.