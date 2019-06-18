Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim

Ersun Yanal, scout ekibi, Comolli ve yönetimin ortak listesindeki oyuncularla prensip anlaşması sağlandı. FFP kararlarına göre operasyon tamamlanacak. Öncelik ise satışta. Fenerbahçe'de şimdiye kadar gündeme gelmeyen iki genç yıldız da 'çubuklu'yu giymeye çok yakın.

18 Haziran 2019 Salı 15:41 Güncelleme: 18.06.2019 15:41
Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim

Yeni sezona yeni kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları imzaya kaldı.

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Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim

FFP'yle yapılan anlaşma şartlarını yerine getiremediği için bir üst kurula sevk edilen sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde açıklanacak karara göre hamlelerini netleştirecek.

Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim

Emre, Fejsa, Kolarov ve Konoplyanka ile prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, Nyon'dan gelecek haber doğrultusunda ya gaza ya frene basacak.

Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim

Transferde, kazandığı bonservis kadar harcama yapma şartı olan sarı-lacivertliler bu doğrultuda önceliği Elif Elmas, Miha Zajc ve Jailson'u elden çıkarmaya vermiş durumda.

Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim

Üç lejyonerin satışından en az 25 milyon avroluk gelir hedefleyen yönetim, bu kaynağın önemli bir bölümünü de transfere değil, borç yükünün azaltılmasında kullanmayı planlıyor.

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