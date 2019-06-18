Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim
Ersun Yanal, scout ekibi, Comolli ve yönetimin ortak listesindeki oyuncularla prensip anlaşması sağlandı. FFP kararlarına göre operasyon tamamlanacak. Öncelik ise satışta. Fenerbahçe'de şimdiye kadar gündeme gelmeyen iki genç yıldız da 'çubuklu'yu giymeye çok yakın.
18 Haziran 2019 Salı 15:41
Güncelleme: 18.06.2019 15:41
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Yeni sezona yeni kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları imzaya kaldı.
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FFP'yle yapılan anlaşma şartlarını yerine getiremediği için bir üst kurula sevk edilen sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde açıklanacak karara göre hamlelerini netleştirecek.
Emre, Fejsa, Kolarov ve Konoplyanka ile prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, Nyon'dan gelecek haber doğrultusunda ya gaza ya frene basacak.
Transferde, kazandığı bonservis kadar harcama yapma şartı olan sarı-lacivertliler bu doğrultuda önceliği Elif Elmas, Miha Zajc ve Jailson'u elden çıkarmaya vermiş durumda.
Üç lejyonerin satışından en az 25 milyon avroluk gelir hedefleyen yönetim, bu kaynağın önemli bir bölümünü de transfere değil, borç yükünün azaltılmasında kullanmayı planlıyor.