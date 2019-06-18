Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Mario Balotelli ile ilgili dikkat çeken bir haber çıktı. İtalyan basını oyuncunun kendisini isteyen Parma'dan talep ettiği miktarı yazdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)