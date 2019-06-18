Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Mario Balotelli ile ilgili dikkat çeken bir haber çıktı. İtalyan basını oyuncunun kendisini isteyen Parma'dan talep ettiği miktarı yazdı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
18 Haziran 2019 Salı 12:25
Güncelleme: 18.06.2019 12:25
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Transfer döneminin başlamasıyla adı birçok kulüple anılan Mario Balotelli'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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İtalyan golcü geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Olympique Marsilya formasıyla tamamlamıştı.
Fransız temsilcisinin planları arasında yer almayan forvet oyuncusunun adı özellikle Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu.
Ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport yıldız oyuncuyla ilgili çarpıcı bir gelişmeyi haberleştirdi.
İddiaya göre 28 yaşındaki Balotelli ve menajeri Mino Raiola, Serie A ekiplerinden Parma ile görüştü ve bonservisi elinde olan oyuncu imza parası hariç kulüpten senelik 4 milyon euro maaş talep etti.