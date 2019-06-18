Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Comolli rotayı İtalya'ya çevirdi. Transferde hata yapmaya tahammülü olmayan Kanarya'da takıma doğrudan katkı sağlayabilecek isimler üzerinde duruluyor. Fenerbahçe'de, yaşı ilerleyen ve performansı düşen Mehmet Topal'ın yerine yıldız ismin transfer edilmesi için düğmeye basıldı.
18 Haziran 2019 Salı 12:07
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...
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Transfer için dört koldan araştırma yapmaya devam eden sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Tüm mevkilere oyuncu arayan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda ilerliyor.
Listedeki isimlerle görüşmeleri yapan sarı-lacivertli takımda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon performansı oldukça tartışılan Mehmet Topal gözden çıkarıldı.