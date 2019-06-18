Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Comolli rotayı İtalya'ya çevirdi. Transferde hata yapmaya tahammülü olmayan Kanarya'da takıma doğrudan katkı sağlayabilecek isimler üzerinde duruluyor. Fenerbahçe'de, yaşı ilerleyen ve performansı düşen Mehmet Topal'ın yerine yıldız ismin transfer edilmesi için düğmeye basıldı.

18 Haziran 2019 Salı 12:07
Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!

Transfer için dört koldan araştırma yapmaya devam eden sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!

Tüm mevkilere oyuncu arayan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda ilerliyor.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!

Listedeki isimlerle görüşmeleri yapan sarı-lacivertli takımda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon performansı oldukça tartışılan Mehmet Topal gözden çıkarıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN