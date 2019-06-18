Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine Hırvat yıldız!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Comolli rotayı İtalya'ya çevirdi. Transferde hata yapmaya tahammülü olmayan Kanarya'da takıma doğrudan katkı sağlayabilecek isimler üzerinde duruluyor. Fenerbahçe'de, yaşı ilerleyen ve performansı düşen Mehmet Topal'ın yerine yıldız ismin transfer edilmesi için düğmeye basıldı.