Altınordu'nun gözü Barış Alıcı'da
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'nun gözü 'da

Altınordu'nun gözü Barış Alıcı'da

Geçtiğimiz sezon 'nin Süper Lig ekiplerinden 'a kiraladığı 'nın yeniden kiralık listesine konulması halinde eski takımı 'nun girişimde bulunacağı ifade edildi.

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi , 'de forma giyen eski futbolcusu 'nın geleceğini dikkatle takip ediyor. ekibi, geçen sezon devre arasında 'a kiralanan ancak yeterince şans bulamayan 21 yaşındaki genç oyuncunun Fenerbahçe'deki durumuna göre hareket edecek. Barış'ın yeniden kiralık listesine konulması durumunda Altınordu, eski futbolcusunu yuvaya döndürmek için devreye girecek.

BERKE İLE GİTTİ

Kırmızı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Barış'ı istediği ancak Fenerbahçe'nin sağ kanatta görev alan genç futbolcuyu stoper Sadık transferine karşılık Yeni Malatyaspor'a gönderdiği ifade edildi.

Barış, profesyonel olduğu Altınordu'da 2017-18 sezonunda attığı 10 golle tüm dikkatleri üzerine çekerek kaleci Berke Özer ile birlikte geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

  1. 01.06.2019
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