Altınordu'nun gözü Barış Alıcı'da
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiraladığı Barış Alıcı'nın yeniden kiralık listesine konulması halinde eski takımı Altınordu'nun girişimde bulunacağı ifade edildi.
Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcusu Barış Alıcı'nın geleceğini dikkatle takip ediyor. İzmir ekibi, geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanan ancak yeterince şans bulamayan 21 yaşındaki genç oyuncunun Fenerbahçe'deki durumuna göre hareket edecek. Barış'ın yeniden kiralık listesine konulması durumunda Altınordu, eski futbolcusunu yuvaya döndürmek için devreye girecek.
BERKE İLE GİTTİ
Kırmızı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Barış'ı istediği ancak Fenerbahçe'nin sağ kanatta görev alan genç futbolcuyu stoper Sadık transferine karşılık Yeni Malatyaspor'a gönderdiği ifade edildi.
Barış, profesyonel olduğu Altınordu'da 2017-18 sezonunda attığı 10 golle tüm dikkatleri üzerine çekerek kaleci Berke Özer ile birlikte geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
- 01.06.2019
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Toplam 1
Yorum
10ur Şaka mı bu?
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Yusuf Yazıcı büyüledi
Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
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