Trezeguet Olympique Lyon'a imza atıyor
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Trezeguet Fransa yolcusu

Trezeguet Fransa yolcusu

forması giyen ve gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen 23 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Trezeguet'nin Fransız ekibi 'a imza atmaya yakın olduğu bildirildi. Yıldız futbolcuyu da istiyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın listesinde bulunan 'nın Trezeguet lakabıyla bilinen Mısırlı oyuncusu Mahmoud Hassan'ın yeni adresi netleşiyor.

Fransız ve basınında yer alan haberlere göre 24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımdan ayrılması beklenen Memphis Depay'ın yerine 'a transfer oluyor. Başarılı futbolcu için 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

GALATASARAY'LA ANLAŞILAMADI

Kasımpaşa'ya 2017 yılında Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet, gösterdiği performans sonrası bonservisi alınarak ekibinde kalmıştı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mısırlı futbolcunun bonservisinde anlaşma sağlanamamıştı.

Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla çıktığı toplam 71 maçta 25 gol atarken, 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 01.06.2019
  2. Güncelleme: 01.06.2019 10:57
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