Trezeguet Fransa yolcusu
Kasımpaşa forması giyen ve gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen 23 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Trezeguet'nin Fransız ekibi Olympique Lyon'a imza atmaya yakın olduğu bildirildi. Yıldız futbolcuyu Galatasaray da istiyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kasımpaşa'nın Trezeguet lakabıyla bilinen Mısırlı oyuncusu Mahmoud Hassan'ın yeni adresi netleşiyor.
Fransız ve Mısır basınında yer alan haberlere göre 24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımdan ayrılması beklenen Memphis Depay'ın yerine Olympique Lyon'a transfer oluyor. Başarılı futbolcu için 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.
GALATASARAY'LA ANLAŞILAMADI
Kasımpaşa'ya 2017 yılında Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet, gösterdiği performans sonrası bonservisi alınarak İstanbul ekibinde kalmıştı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mısırlı futbolcunun bonservisinde anlaşma sağlanamamıştı.
Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla çıktığı toplam 71 maçta 25 gol atarken, 18 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 10:57
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Toplam 1
Yorum
10ur Şaka mı bu?
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Yusuf Yazıcı büyüledi
Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
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