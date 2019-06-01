Vedat savaşı
Genellikle iki takım arasında yaşanan transfer savaşlarında bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. Çaykur Rize'nin golcüsü Vedat Muriç için Türkiye'den üç kulüp yarış halinde.
Genellikle iki takım arasında yaşanan transfer savaşlarında bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. Çaykur Rize'nin golcüsü Vedat Muriç için Türkiye'den üç kulüp yarış halinde. 25 yaşındaki futbolcu için önce F.Bahçe teklif sundu. Kanarya anlaşmaya çok yakınken, Okan Buruk'un isteği üzerine Başakşehir devreye girdi.
Ardından Galatasaray sürpriz bir hamleyle yarışa dahil oldu. Ayrıca Rize'nin yeni hocası İsmail Kartal da Vedat Muriç'in takımda kalmasını istediğini söyledi. Bu üç kulübün yanı sıra Fransa'dan Toulouse da yıldız futbolcunun peşine düştü. Son yılların en ilginç transfer savaşını kimin kazanacağı merakla bekleniyor.
Golcü Vedat Muriç için Rize'ye sunulan teklifler şöyle:
FENERBAHÇE: 2.5 milyon euro + Alper'i önerdi Rize az buldu
GALATASARAY: İlk teklif 2.5 milyon euro Rakamı artırabilirler
BAŞAKŞEHİR: 5 milyon euro verdiler ama Vedat isteksiz
TÜRK VATANDAŞI DEĞİL
Vedat Muriç'in daha önce Türk vatandaşlığı da bulunuyordu. Ancak, Kosova Milli Takımı'nı seçince vatandaşlığı düştü.
- 1.6.2019
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