Vedat savaşı – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Vedat savaşı

Vedat savaşı

Vedat savaşı

Genellikle iki takım arasında yaşanan savaşlarında bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. 'nin golcüsü için 'den üç kulüp yarış halinde.

Genellikle iki takım arasında yaşanan savaşlarında bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. 'nin golcüsü için 'den üç kulüp yarış halinde. 25 yaşındaki futbolcu için önce F.Bahçe teklif sundu. Kanarya anlaşmaya çok yakınken, 'un isteği üzerine devreye girdi.

Ardından sürpriz bir hamleyle yarışa dahil oldu. Ayrıca Rize'nin yeni hocası da Vedat Muriç'in takımda kalmasını istediğini söyledi. Bu üç kulübün yanı sıra 'dan Toulouse da yıldız futbolcunun peşine düştü. Son yılların en ilginç transfer savaşını kimin kazanacağı merakla bekleniyor.

Golcü Vedat Muriç için Rize'ye sunulan teklifler şöyle:

FENERBAHÇE: 2.5 milyon euro + Alper'i önerdi Rize az buldu

GALATASARAY: İlk teklif 2.5 milyon euro Rakamı artırabilirler

BAŞAKŞEHİR: 5 milyon euro verdiler ama Vedat isteksiz

TÜRK VATANDAŞI DEĞİL
Vedat Muriç'in daha önce Türk vatandaşlığı da bulunuyordu. Ancak, 'nı seçince vatandaşlığı düştü.

  1. 1.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN