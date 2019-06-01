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Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da geleneksel şampiyonluk posteri çekimi gerçekleştirildi. Paylaşılan görüntülerde dikkat çeken detaylar vardı. İşte ayrıntılar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 09:17 Güncelleme: 01.06.2019 10:14
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Poster çekiminin paylaşılmasının ardından bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.
KUTLAMALARDA YER ALMAMIŞTI
Süper Lig'i 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Diagne, şampiyonluk kutlamasında da yer almamıştı.
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