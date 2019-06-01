Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da geleneksel şampiyonluk posteri çekimi gerçekleştirildi. Paylaşılan görüntülerde dikkat çeken detaylar vardı. İşte ayrıntılar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 09:17 Güncelleme: 01.06.2019 10:14
Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da geleneksel poster çekimi yapıldı.

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Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay

Poster çekiminin paylaşılmasının ardından bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay

Şampiyonluk kutlamasına katılmayan Diagne, bu sefer farklı bir konuyla gündeme geldi.

Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay

Takvim'in haberine göre; özel işleri nedeniyle Başakşehir maçı sonrası hemen ülkesine giden Diagne'nin photoshop yardımıyla postere eklenmesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay

KUTLAMALARDA YER ALMAMIŞTI

Süper Lig'i 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Diagne, şampiyonluk kutlamasında da yer almamıştı.

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Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay

ZAM İSTEMİŞTİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayanSenegalli golcünün, Mitroglou'dan az kazanacak olmasını kabul etmediği ortaya çıktı.

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