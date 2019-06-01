Galatasaray'da 1 tamam 6 yolda!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Teknik direktör Fatih Terim, takviye istediği bölgeleri bir raporla yönetime sundu.
1 Haziran 2019 Cumartesi 09:01
Güncelleme: 01.06.2019 09:05
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadroyu erkenden kurmak ve kampta sezon öncesi gerekli adaptasyonu sağlamak isteyen Galatasaray yönetimi transferleri bitirmek için harekete geçti
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den sezon bitmeden transfer raporunu alan yönetim, hocanın hangi bölgelere hangi oyuncuları istediğini alternatifleriyle birlikte biliyor.
Fatih Terim'in sol kanat transferi için Babel ısrarı üzerine oyuncuyla anlaşan yönetimin elindeki listede 6 isim daha var.
Kiralık Ndiaye'den bu sezon beklediğini alamayan Terim yönetimden öncelikli olarak bir 8 numara istedi.
Terim'in ikinci arzusu ile takıma bir forvet daha katmak. Bunun için Diagne ile ilgili durumların netleşmesi bekleniyor.