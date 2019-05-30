Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği zirvede istediği oyuncuların listesini verdi.