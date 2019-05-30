Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba

Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği zirvede istediği oyuncuların listesini verdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:36 Güncelleme: 30.05.2019 12:36
Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba

Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak takımda kaliteli yerli ayaklar görmek istiyor.

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Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncularına göz diken Fatih Terim, Galatasaraylılara büyük bir sürpriz yapacak.

Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba

Transfer listesinde gözünü ilk olarak yerli oyunculara diken Galatasaray'ın yerli oyuncu listesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözünü korkuttu.

Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba

İlk 11'e en az 5 tane yerli oyuncu monte etmeyi düşünen Fatih Terim, transfer listesini yönetime verdi.

Son dakika haberi... Galatasaray transfer listesi basına sızdı! Fenerbahçe'den bomba

Birbirinden ünlü yeteneklerin yer aldığı listeyi gören Galatasaray taraftarları sosyal medyada ayağa kalktı.

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