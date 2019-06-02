Volkan Demirel ısrarcı "Kalmak istiyorum"

Yeni sezona yeni bir kadro yapılanmasıyla girecek olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Takımda kalmak istediğini belirten tecrübeli eldiven Fenerbahçelilik benim yaşam tarzım. Henüz 4. yıldızı göğsümüze takamadık. Ben sarı-lacivertli formaya hizmetimi henüz tamamlamadığımı düşünüyorum. Kalmak istiyorum" dedi.

2 Haziran 2019 Pazar 19:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





