Volkan Demirel ısrarcı 'Kalmak istiyorum' - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Volkan Demirel ısrarcı "Kalmak istiyorum"

Yeni sezona yeni bir kadro yapılanmasıyla girecek olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Takımda kalmak istediğini belirten tecrübeli eldiven Fenerbahçelilik benim yaşam tarzım. Henüz 4. yıldızı göğsümüze takamadık. Ben sarı-lacivertli formaya hizmetimi henüz tamamlamadığımı düşünüyorum. Kalmak istiyorum" dedi.
2 Haziran 2019 Pazar 19:38
Volkan Demirel ısrarcı Kalmak istiyorum

Sezonu istediği noktada tamamlayamayan Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor.

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Volkan Demirel ısrarcı Kalmak istiyorum

Süper Lig'de bu sezon tam bir kabus yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

Volkan Demirel ısrarcı Kalmak istiyorum

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-lacivertlilerde birçok isimle yollar ayrılarak yeni sezona yepyeni bir kadroyla girelecek.

Volkan Demirel ısrarcı Kalmak istiyorum

Ayew, Soldado, Valbuena ve Roman Neustaedter gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği de tartışılıyor.

Volkan Demirel ısrarcı Kalmak istiyorum

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda 1 yıl daha forma giymek istiyor.

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