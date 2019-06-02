Volkan Demirel ısrarcı "Kalmak istiyorum"

Yeni sezona yeni bir kadro yapılanmasıyla girecek olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Takımda kalmak istediğini belirten tecrübeli eldiven Fenerbahçelilik benim yaşam tarzım. Henüz 4. yıldızı göğsümüze takamadık. Ben sarı-lacivertli formaya hizmetimi henüz tamamlamadığımı düşünüyorum. Kalmak istiyorum" dedi.
2 Haziran 2019 Pazar 19:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezonu istediği noktada tamamlayamayan Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de bu sezon tam bir kabus yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-lacivertlilerde birçok isimle yollar ayrılarak yeni sezona yepyeni bir kadroyla girelecek.
Ayew, Soldado, Valbuena ve Roman Neustaedter gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği de tartışılıyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda 1 yıl daha forma giymek istiyor.