Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'

''GELECEĞİMİ BİLMİYORUM RUSYA DA OLABİLİR''

Geleceği ile ilgili henüz karar vermediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, ''Şu anda Rusya Milli Takımı'na odaklandım ve milli takıma seçildiğim için mutluyum.