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Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden Roman Neustadter, Fenerbahçe ve takımdaki performansı ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Rus futbolcunun açıklamalarından satır başları...
2 Haziran 2019 Pazar 18:39
Güncelleme: 02.06.2019 19:24
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Süper Lig'i 6.sırada bitiren Rus futbolcu Roman Neustadter'den flaş sözler...
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadar takımın banko oyuncuları arasında yer alan fakat Sadık ve Serdar Aziz'in transfer edilmesi ile gözden düşen Neustadter, çarpıcı açıklamalarda bulundu.