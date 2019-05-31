Kruse yolda!
Fenerbahçe'de Max Kruse girişimleri devam ediyor. Sarı lacivertli yönetimin sözleşme için son detayların konuşulduğu iddia edildi. 31 yaşındaki Kruse'un tercihini Fenerbahçe'den yana kullanması bekleniyor.
Max Kruse için de girişimler sürüyor... Sarı-lacivertli yönetimin, Alman golcüyle büyük ölçüde anlaştığı, sözleşme için son detayların konuşulduğu gelen haberler arasında... Başka teklifler de alan 31 yaşındaki Kruse'un tercihini Fenerbahçe'den yana kullanması bekleniyor. Bonservisi elinde olan Max, Bremen'de bu sezon 12 gol, 14 asistlik müthiş bir performans ortaya koymuştu.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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