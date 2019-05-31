Kruse yolda! – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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yolda!

Kruse yolda!

'de girişimleri devam ediyor. Sarı lacivertli yönetimin sözleşme için son detayların konuşulduğu iddia edildi. 31 yaşındaki Kruse'un tercihini Fenerbahçe'den yana kullanması bekleniyor.

için de girişimler sürüyor... Sarı-lacivertli yönetimin, Alman golcüyle büyük ölçüde anlaştığı, sözleşme için son detayların konuşulduğu gelen haberler arasında... Başka teklifler de alan 31 yaşındaki Kruse'un tercihini 'den yana kullanması bekleniyor. Bonservisi elinde olan Max, Bremen'de bu sezon 12 gol, 14 asistlik müthiş bir performans ortaya koymuştu.

  1. 31.5.2019
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