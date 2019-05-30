Comolli etkisi! – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Comolli etkisi!

Comolli etkisi!

, finalinde karşılaşacak ile ’ın bugüne gelmesinde Damien’in de payı olduğunu yazdı.

'nin saygın gazetelerinden , Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile ilgili analiz yayınladı. Fransız futbol adamının, finaline olan etkisinden bahsedilen yazıda, Comolli'nin 11 yıl önce 'dan, 7 yıl önce de 'dan ayrıldığı hatırlatıldı. Liverpool'da Jordan Henderson, Tottenham'da ise Danny Rose transferlerinde Damien'in ciddi payı olduğu vurgulandı. Tecrübeli ismin, iki takımdaki isabetli atamalarıyla da kulüplere fayda sağladığı kaydedildi. Konuyla ilgili görüşleri alınan Comolli, "İki takımın da yıllar içerisindeki gelişimi beni mutlu ediyor" dedi.

  1. 30.5.2019
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