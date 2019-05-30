Comolli etkisi!
Independent, Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Liverpool ile Tottenham’ın bugüne gelmesinde Damien’in de payı olduğunu yazdı.
İngiltere'nin saygın gazetelerinden Independent, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile ilgili analiz yayınladı. Fransız futbol adamının, Şampiyonlar Ligi finaline olan etkisinden bahsedilen yazıda, Comolli'nin 11 yıl önce Tottenham'dan, 7 yıl önce de Liverpool'dan ayrıldığı hatırlatıldı. Liverpool'da Jordan Henderson, Tottenham'da ise Danny Rose transferlerinde Damien'in ciddi payı olduğu vurgulandı. Tecrübeli ismin, iki takımdaki isabetli atamalarıyla da kulüplere fayda sağladığı kaydedildi. Konuyla ilgili görüşleri alınan Comolli, "İki takımın da yıllar içerisindeki gelişimi beni mutlu ediyor" dedi.
- 30.5.2019
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