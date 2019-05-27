Valbuena'ya görkemli karşılama!

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve sarı lacivertlilere veda eden Valbuena, Olympiakos'a transfer oldu. Fransız yıldıza Olympiakos taraftarları ülkede görkemli bir karşılama töreni yaptı. Yunan taraftarlar Valbuena'ya yoğun ilgi gösterirken, tecrübeli futbolcu ise burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Valbuena, Yunan basınına yaptığı ilk açıklamada kariyerinde bir döneme başladığını söyleyerek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarların desteklerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.













