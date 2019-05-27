Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Valbuena'ya görkemli karşılama!
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Valbuena'ya görkemli karşılama!

Valbuena'ya görkemli karşılama!

'den Yunan ekibi 'a olan , 'da coşkuyla karşılandı.

ile sözleşmesi biten ve sarı lacivertlilere veda eden Valbuena, 'a oldu. Fransız yıldıza Olympiakos taraftarları ülkede görkemli bir karşılama töreni yaptı. Yunan taraftarlar Valbuena'ya yoğun ilgi gösterirken, tecrübeli futbolcu ise burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
Valbuena, Yunan basınına yaptığı ilk açıklamada kariyerinde bir döneme başladığını söyleyerek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarların desteklerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.






  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 19:25
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