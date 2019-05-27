Valbuena'ya görkemli karşılama!
Fenerbahçe'den Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, Yunanistan'da coşkuyla karşılandı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve sarı lacivertlilere veda eden Valbuena, Olympiakos'a transfer oldu. Fransız yıldıza Olympiakos taraftarları ülkede görkemli bir karşılama töreni yaptı. Yunan taraftarlar Valbuena'ya yoğun ilgi gösterirken, tecrübeli futbolcu ise burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
Valbuena, Yunan basınına yaptığı ilk açıklamada kariyerinde bir döneme başladığını söyleyerek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarların desteklerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 19:25
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Valbuena'ya görkemli karşılama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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