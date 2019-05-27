Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon... - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Inter'e transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:45
Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Sarı-lacivertlilerin devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, TRT World'e özel bir röpörtaj verdi.

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Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Yıldız futbolcunun adı Conte'nin başına geçeceği Inter ile anılıyordu.

Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli oyuncularının başında gelen Moses, transferi ile ilgili net konuştu.
İşte Nijeryalı yıldızın açıklamalarından satır başları;

Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Conte'nin kariyerinin gidişatını değiştiren isim olduğunu belirten Moses, ''Birçok teknik direktörle çalıştım ve çoğu ile birlikte çalıştığım için de memnun kaldım.

Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Ancak Antonio Conte, Chelsea'ye geldiğinde her şeyi değiştirdi. Harika bir adam, benim kendime inanmamı sağladı.

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