Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon... - Fotomaç
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Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...
Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Inter'e transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:45
Sarı-lacivertlilerin devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, TRT World'e özel bir röpörtaj verdi.
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Yıldız futbolcunun adı Conte'nin başına geçeceği Inter ile anılıyordu.
Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli oyuncularının başında gelen Moses, transferi ile ilgili net konuştu.
İşte Nijeryalı yıldızın açıklamalarından satır başları;
Conte'nin kariyerinin gidişatını değiştiren isim olduğunu belirten Moses, ''Birçok teknik direktörle çalıştım ve çoğu ile birlikte çalıştığım için de memnun kaldım.
Ancak Antonio Conte, Chelsea'ye geldiğinde her şeyi değiştirdi. Harika bir adam, benim kendime inanmamı sağladı.