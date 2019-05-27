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Menajeri açıkladı! Dzeko Fenerbahçe'ye... Son dakika transfer haberleri...
İstanbul'a gelen Edin Dzeko ile ilgili sıcak saatler... İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türkcan, adı Fenerbahçe ile anılan Boşnak yıldızın transferine dair ayrıntıları paylaştı.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:35
Güncelleme: 27.05.2019 16:44
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Roma forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun sabah saatlerinde İstanbul'a gelmesi, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un golcü oyuncuyla görüşme yapacağı iddiaları üzerine özellikle sosyal medyada, taraftarlar birçok paylaşımda bulundu.
Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.
Dzeko'nun bir çok takımdan teklif aldığını vurgulayan menajeri Mirsad Türkcan ise şunları söyledi:
"Dünya devleri onu istiyor ve Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ona sürekli Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi anlatıyorum."