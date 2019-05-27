Islıklanan Mehmet Topal köprüleri attı!
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Islıklanan köprüleri attı!

Islıklanan Mehmet Topal köprüleri attı!

Topla buluştuğunda ıslıklanan Mehmet’i maç sonunda da sakinleştiremedi.

Ligin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar ile arasındaki ipler koptu. , 67'de Zajc'ın yerine tecrübeli oyuncuyu sahaya sürdü. Memnun olmayan taraftarlar, protestoya başladı. Her top ayağına geldiğinde ıslıklanan Mehmet önce arkadaşlarına 'Bana top atmayın' dedi, 79'da ise kulübeye 'Değiştirin' diye işaret yaptı. Ancak Yanal tribünlere tepki göstererek, son değişiklik hakkını Dirar'dan yana kullandı. Maç sonunda Yanal, Mehmet'in yanına gitti ancak sakinleştiremedi. Topal'ın Arap takımları ile görüştüğü belirtildi.
  1. 27.5.2019
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