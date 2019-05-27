Volkan Demirel ile son kez
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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ile son kez

Volkan Demirel ile son kez

Cezalı 'in yerine kaleyi koruyan , 'de son maçını oynadı.

'de 7 karşılaşma sonra forma şansı bulan tecrübeli file bekçisi ilk yarıda iki kritik kurtarış yaparken, Mevlüt'ün golünde yapacak fazla bir şeyi yoktu. Sözleşmesi biten Volkan'a yeni kontrat önerilmezse 17 yıllık kariyeri bitecek. Yönetimin, Volkan'a gelecek sezon için idari bir görev ya da teknik heyette yer almasını teklif edebileceği konuşuluyor.
  1. 27.5.2019
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