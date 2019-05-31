Başakşehir devrede Vedat Muriç işi kızıştı – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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devrede Vedat Muriç işi kızıştı

Başakşehir devrede Vedat Muriç işi kızıştı

Muriç için ve Toulouse'un ardından de devreye girdi. stanbul ekibi ile anlaşan 'un Muriç'in transferini istediği bildirildi.

Vedat ?Muriç için ve Toulouse'un ardından de devreye girdi. ekibi ile anlaşan 'un Muriç'in transferini istediği bildirildi. Rizespor'un başına geçen İsmail ise "Muriç'in satılmasını istemiyorum" dedi. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat'ın gitmesini istemeyiz ama 24 yaşındaki çocuğun önünü kapatmanın da anlamı yok. Fenerbahçe'den sözlü bir teklif var. Başka teklifler de var. Vedat ne isterse o olur" açıklamasını yaptı.
  1. 31.5.2019
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