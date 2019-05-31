Başakşehir devrede Vedat Muriç işi kızıştı
Muriç için Fenerbahçe ve Toulouse'un ardından Başakşehir de devreye girdi. stanbul ekibi ile anlaşan Okan Buruk'un Muriç'in transferini istediği bildirildi.
Vedat ?Muriç için Fenerbahçe ve Toulouse'un ardından Başakşehir de devreye girdi. İstanbul ekibi ile anlaşan Okan Buruk'un Muriç'in transferini istediği bildirildi. Rizespor'un başına geçen İsmail Kartal ise "Muriç'in satılmasını istemiyorum" dedi. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat'ın gitmesini istemeyiz ama 24 yaşındaki çocuğun önünü kapatmanın da anlamı yok. Fenerbahçe'den sözlü bir teklif var. Başka teklifler de var. Vedat ne isterse o olur" açıklamasını yaptı.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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