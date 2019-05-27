Valbuena Fenerbahçe'ye alkışlarla veda etti!
Olympiakos ile anlaşan Fransız futbolcu tribünleri selamladı. Duygusal anlar yaşandı...
ROMAN: SON GÜN
Sözleşmesi biten Roman Neustadter, İnstagram hesabından "Son gün" yazarak Fenerbahçe'ye veda etti. Tecrübeli ismin Başakşehir ile el sıkıştığı ifade ediliyor.
MARTİN SKRTEL BİLMECESİ
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Martin Skrtel, görüşmelerini sürdürdüğü Parma, Rangers, Newcastle gibi kulüplerle de henüz el sıkışmadı. Yine de dünkü maçta sakat veya cezalı olmamasına rağmen kadroda yer almaması "Ayrılıyor" söylentilerini artırdı.
JAİLSON'A İSPANYOL KANCASI
Fenerbahçe'nın ön liberosu Jailson'a İspanya'dan iki talip birden var. Atletico Madrid ve Sevilla'nın 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 4 milyon euro'ya renklerine bağladığı Brezilyalı futbolcu için 2 katı bir rakam talep ettiği kaydedildi. Aksi halde gönderilmeyecek.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Valbuena Fenerbahçe'ye alkışlarla veda etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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