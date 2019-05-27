Valbuena Fenerbahçe'ye alkışlarla veda etti!
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Valbuena 'ye alkışlarla veda etti!

Valbuena Fenerbahçe'ye alkışlarla veda etti!

ile anlaşan Fransız futbolcu tribünleri selamladı. Duygusal anlar yaşandı...

'de oynadığı futbolla taraftarın sevdiği bir isim olan tribünlerle vedalaştı. Fransız hücum oyuncusu dünkü maçında tribünleri tek tek turlayarak taraftara el salladı. 34 yaşındaki oyuncunun bir hayli duygulandığı gözlendi. Valbuena ayakta alkışlandı. Yıldız isim kısa süre önce ile anlaşmıştı. Valbuena yeni evi Olympiakos'un yolunu tutarken onun hakkında kötü konuşanlara cevabı Kanarya'nın kadro dışı kalecisi Carlos Kameni verdi. Tecrübeli eldiven "Valbuena oynayacağı futbolla onu eleştirenlerin çenelerini kapatır. Olympiakos'a gideceği için mutluydu. Şampiyonlar Ligi'de forma giymek onu heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

ROMAN: SON GÜN
Sözleşmesi biten Roman Neustadter, İnstagram hesabından "Son gün" yazarak Fenerbahçe'ye veda etti. Tecrübeli ismin ile el sıkıştığı ifade ediliyor.

MARTİN SKRTEL BİLMECESİ
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen , görüşmelerini sürdürdüğü Parma, Rangers, Newcastle gibi kulüplerle de henüz el sıkışmadı. Yine de dünkü maçta sakat veya cezalı olmamasına rağmen kadroda yer almaması "Ayrılıyor" söylentilerini artırdı.

JAİLSON'A İSPANYOL KANCASI
Fenerbahçe'nın ön liberosu Jailson'a 'dan iki talip birden var. ve Sevilla'nın 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 4 milyon euro'ya renklerine bağladığı Brezilyalı futbolcu için 2 katı bir rakam talep ettiği kaydedildi. Aksi halde gönderilmeyecek.
  1. 27.5.2019
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