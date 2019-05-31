Eljif Elmas çok yakında Çizme’de

Eljif Elmas'ın temsilcilerinden George Gardi, İtalyan basınına verdiği röportajda genç futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Gardi "Eljif için bizimle resmi temasa geçen kulüpler arasında en az 4 büyük İtalyan ekibi var. Bununla birlikte Eljif, şu anda Ali Koç'un başkanlığını yaptığı büyük bir takımda oynuyor. Kendisiyle ilgili nihai karar, iki tarafın anlaşmaya varmasıyla kısa süre içinde açıklanacaktır" dedi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Milan ve İnter'in ilgilendiği iddia ediliyordu.

İSMAİL KONYA YOLUNDA

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hakkında olumsuz rapor verdiği İsmail ile bu nedenle henüz herhangi bir görüşme yapılmamıştı. 29 yaşındaki sol bek ile eski hocası Aykut Kocaman'ın ilgilendiği ve Konyaspor'a gidebileceği bildirildi. İsmail bu sezon sadece 9 maçta forma giydi.