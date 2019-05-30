Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
30 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

uğurlandı

Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Başkanı , uğurlandı.

'ın Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Adayı , Kulübünün eski yöneticisi Ergün Gürsoy, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, sarı-lacivertli kulübün üyeleri ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından Metin Aşık'ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  1. 30.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN