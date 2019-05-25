Fenerbahçe eski gözdesine döndü

Geride bıraktığımız sezonu Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar'da geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Maher ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Fenerbahçe, kulübü ile sözleşmesi sona eren genç futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Kulübüyle biten sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Adam Maher'i sarı-lacivertlilerin yanı sıra Blackburn Rovers, Queens Park Rangers, Brescia ve Celtic de listesine dahil etti. Bu kulüplerin oyuncuyu kapmak için sıraya girdiği ve başarılı orta sahayla temas kurdukları ifade edildi.

OSMANLISPOR'DA OYNAMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarda da ilgilendiği Fas asıllı Hollandalı futbolcu, ülkemizde daha önce Osmanlıspor forması giymişti. 1993 doğumlu yıldız isim, Hollanda Milli Takımı ile 5 karşılaşmada görev aldı. Bu sezon AZ Alkmaar formasıyla 29 maça çıkan Maher, 2 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.