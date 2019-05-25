Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Nedeni ortaya çıktı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, takımı tamamen yenilemeyi hedefliyor. Şimdiden Emre Belözoğlu ve Allahyar ile söz kesen Fenerbahçe'de gözler Brahimi'ye çevrildi. Kanarya'da yıldız ismin ise takımdan ayrılması kesinleşirken nedeni de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 06:56 Güncelleme: 25.05.2019 06:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





