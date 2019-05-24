Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alanyaspor maçının ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'ye transferi konusunda yaptığı görüşmeyi açıklarken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceği şeklindeki iddialara da değindi.
24 Mayıs 2019 Cuma 20:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Başakşehir,Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Medipol Başakşehir, bu sonucun ardından 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.
İstanbul ekibi, bu sezon 10. beraberliğini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.
Turuncu-Mavililer , 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile noktaladığı sezonda 67 puana ulaştı.
Maçın ardından başkan Göksel Gümüşdağ birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.