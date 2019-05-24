Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alanyaspor maçının ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'ye transferi konusunda yaptığı görüşmeyi açıklarken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceği şeklindeki iddialara da değindi.
24 Mayıs 2019 Cuma 20:45
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı

Başakşehir,Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı

Medipol Başakşehir, bu sonucun ardından 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı

İstanbul ekibi, bu sezon 10. beraberliğini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı

Turuncu-Mavililer , 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile noktaladığı sezonda 67 puana ulaştı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı

Maçın ardından başkan Göksel Gümüşdağ birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

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