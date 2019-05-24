Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Başkan açıkladı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alanyaspor maçının ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'ye transferi konusunda yaptığı görüşmeyi açıklarken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceği şeklindeki iddialara da değindi.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





