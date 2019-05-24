Fenerbahçe'de santrfora 4 aday! - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor bölgesinin özellikle üstünde duruyor. Sarı-lacivertliler, 4 ismi gündeminde tutarken Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen golcüyü gündemine aldı.
24 Mayıs 2019 Cuma 19:08
Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başladı.

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Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!

Bu sene gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde ağırlık santrfor bölgesine verilmiş durumda.

Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!

İlk olarak İran Ligi'nden 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar'ı kadrosuna katan Kanarya, takıma direkt olarak katkı sağlaycak bir golcü için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!

Allahyar'ı ilk olarak altyapıya gönderecek olan sarı-lacivertliler santrfor bölgesinde 4 ismin üzerinde duruyor.

Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!

Fenerbahçe, santrfor transferinde son olarak Galatasaray'ın da trasnfer listesinde olduğu iddia edilen golcü futbolcuyu gündemine aldı.

İşte Fenerbahçe'nin santrfor hedefleri...

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