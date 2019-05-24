Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor bölgesinin özellikle üstünde duruyor. Sarı-lacivertliler, 4 ismi gündeminde tutarken Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen golcüyü gündemine aldı.
24 Mayıs 2019 Cuma 19:08
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Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başladı.
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Bu sene gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde ağırlık santrfor bölgesine verilmiş durumda.
İlk olarak İran Ligi'nden 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar'ı kadrosuna katan Kanarya, takıma direkt olarak katkı sağlaycak bir golcü için kolları sıvadı.
Allahyar'ı ilk olarak altyapıya gönderecek olan sarı-lacivertliler santrfor bölgesinde 4 ismin üzerinde duruyor.
Fenerbahçe, santrfor transferinde son olarak Galatasaray'ın da trasnfer listesinde olduğu iddia edilen golcü futbolcuyu gündemine aldı.