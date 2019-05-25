"İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin ilgisi olduğu doğru. Fakat, Eljif'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var" şeklinde konuşan baba Cevat Elmas, sözlerini "Eljif'i isteyecek her kulüp Fenerbahçe ile görüşmeli" diyerek noktaladı.