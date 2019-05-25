Eljif Elmas'ın babası konuştu! Teklifleri doğruladı
Fenerbahçe'de transferin gözde isimlerinden olan Eljif Elmas ile ilgili babası Cevat Elmas, Makedon basınına açıklamalarda bulundu. Transfer tekliflerini doğrulayan baba Elmas, oğlunun geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:52
Güncelleme: 25.05.2019 10:53
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Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerden olan Eljif Elmas ile ilgili çeşitli transfer iddiaları ortaya atılırken, oyuncunun babasından da konuya ilişkin bir açıklama geldi.
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Avrupa'dan dev kulüplerin transfer listesinde olduğu ifade edilen 19 yaşındaki genç yeteneğin babası Cevat Elmas Makedon basınında oğlunun geleceğiyle ilgili konuştu.
Baba Cevat Elmas, genç yıldıza büyük takımların ilgisi olduğunu doğrularken birçok spekülatif haberlerler üretildiğinin altını çizdi.
"İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin ilgisi olduğu doğru. Fakat, Eljif'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var" şeklinde konuşan baba Cevat Elmas, sözlerini "Eljif'i isteyecek her kulüp Fenerbahçe ile görüşmeli" diyerek noktaladı.
Sarı-lacivertli kulübün büyük umutlarla transfer ettiği ve başarılı bir geri dönüş aldığı Eljif Elmas'ın adı Manchester City ve Borussia Dortmund gibi üst düzey takımlarla anılıyor.
Makedon futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gole imzasını attı.