Semih Şentürk: 'Soldado'nun tek eksiği Alex'
Semih Şentürk, son 3 maçta da gol atan Soldado’nun kendisine benzetilmesini yorumladı: “Tek eksiği onun arkasında Alex yok!”
Süper Lig'de son 3 maçta 3 gol atan Roberto Soldado, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol oyuncu, özellikle Rize ve Sivas'a kritik anlarda kaydettiği gollerle Fenerbahçe'nin alt sıralarda kalarak korkulu rüya görmesine engel oldu. Soldado için bir yorum da Semih Şentürk'ten geldi. Fenerbahçe'de oynarken 'Nöbetçi golcü' lakabıyla tanınan Şentürk, Soldado'nun kendisine benzetilmesi hakkında, "Bana benziyor ama tek eksiği onun arkasında Alex'in olmaması. Eğer Alex gibi bir maestro ile birlikte oynasaydı çok daha fazla gol atardı" yorumunu yaptı. Soldado bu sezon 19 maçta 1'i kupada olmak üzere 5 gol atarken, 4 tane de asist gerçekleştirdi.
- 17.3.2019
Semih Şentürk: 'Soldado'nun tek eksiği Alex' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.