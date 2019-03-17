Semih Şentürk: 'Soldado'nun tek eksiği Alex'

Süper Lig'de son 3 maçta 3 gol atan Roberto Soldado, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol oyuncu, özellikle Rize ve Sivas'a kritik anlarda kaydettiği gollerle Fenerbahçe'nin alt sıralarda kalarak korkulu rüya görmesine engel oldu. Soldado için bir yorum da Semih Şentürk'ten geldi. Fenerbahçe'de oynarken 'Nöbetçi golcü' lakabıyla tanınan Şentürk, Soldado'nun kendisine benzetilmesi hakkında, "Bana benziyor ama tek eksiği onun arkasında Alex'in olmaması. Eğer Alex gibi bir maestro ile birlikte oynasaydı çok daha fazla gol atardı" yorumunu yaptı. Soldado bu sezon 19 maçta 1'i kupada olmak üzere 5 gol atarken, 4 tane de asist gerçekleştirdi.