Semih Şentürk: 'Soldado'nun tek eksiği Alex'
17 Mart 2019, Pazar
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: ''nun tek eksiği Alex'

Semih Şentürk: 'Soldado'nun tek eksiği Alex'

, son 3 maçta da gol atan ’nun kendisine benzetilmesini yorumladı: “Tek eksiği onun arkasında Alex yok!”

'de son 3 maçta 3 gol atan Roberto , yükselen performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol oyuncu, özellikle ve 'a kritik anlarda kaydettiği gollerle 'nin alt sıralarda kalarak korkulu rüya görmesine engel oldu. Soldado için bir yorum da 'ten geldi. Fenerbahçe'de oynarken 'Nöbetçi golcü' lakabıyla tanınan Şentürk, Soldado'nun kendisine benzetilmesi hakkında, "Bana benziyor ama tek eksiği onun arkasında Alex'in olmaması. Eğer Alex gibi bir maestro ile birlikte oynasaydı çok daha fazla gol atardı" yorumunu yaptı. Soldado bu sezon 19 maçta 1'i kupada olmak üzere 5 gol atarken, 4 tane de asist gerçekleştirdi.

  1. 17.3.2019
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