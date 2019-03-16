Fenerbahçe finalde!
16 Mart 2019, Cumartesi
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finalde!

Fenerbahçe finalde!

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında , Halkbank'ı 3-1 yendi.

, finalde yarın aynı salonda yarın ile karşılaşacak.

Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım

Halkbank: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, , Rıfat Kantarcıoğlu)

Fenerbahçe: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, (Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

Setler: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26

Süre: 125 dakika (27, 29, 36, 33)

  1. 16.03.2019
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