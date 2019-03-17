Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor
Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Başakşehir ve Kayseri maçlarını çeviremedi.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkat çekti. Sarılacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada da yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
SAVAŞAN KANARYA
SON geri dönüş Demir Grup Sivasspor karşısında yaşandı. 73. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ersun Yanal ile Kadıköy'de çıkılan son 3 lig maçında da geriye düşüldü. Çaykur Rizespor ve Sivasspor mücadelelerini kazanmayı başaran Kanarya, Atiker Konyaspor karşısında da 1-1'lik skoru yakaladı ve sahadan bir puanla ayrıldı.
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DERBİDE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Fenrbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü Beşiktaş deplasmanında yaptı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.
Lideri de yakaladı ama...
ARI-lacivertliler geriye düştüğü Medipol Başakşehir ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Başakşehir önünde 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Kayseri deplasmanında yediği gole yanıt veremedi.
SAVAŞAN KANARYA
SON geri dönüş Demir Grup Sivasspor karşısında yaşandı. 73. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ersun Yanal ile Kadıköy'de çıkılan son 3 lig maçında da geriye düşüldü. Çaykur Rizespor ve Sivasspor mücadelelerini kazanmayı başaran Kanarya, Atiker Konyaspor karşısında da 1-1'lik skoru yakaladı ve sahadan bir puanla ayrıldı.
?
DERBİDE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Fenrbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü Beşiktaş deplasmanında yaptı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.
Lideri de yakaladı ama...
ARI-lacivertliler geriye düştüğü Medipol Başakşehir ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Başakşehir önünde 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Kayseri deplasmanında yediği gole yanıt veremedi.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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