Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor

ile pes etmiyor

Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor

Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. ve maçlarını çeviremedi.

, teknik direktör yönetiminde bu sezon 'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkat çekti. Sarılacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada da yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

SAVAŞAN KANARYA
SON geri dönüş Demir Grup karşısında yaşandı. 73. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ersun Yanal ile 'de çıkılan son 3 lig maçında da geriye düşüldü. ve Sivasspor mücadelelerini kazanmayı başaran Kanarya, karşısında da 1-1'lik skoru yakaladı ve sahadan bir puanla ayrıldı.
?
DERBİDE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Fenrbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü deplasmanında yaptı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.
Lideri de yakaladı ama...
ARI-lacivertliler geriye düştüğü Medipol ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Başakşehir önünde 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılırken, deplasmanında yediği gole yanıt veremedi.

  1. 17.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN