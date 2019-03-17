Fenerbahçe'de Mehmet Topal 2 hafta yok

Fenerbahçe'ye Mehmet Topal'dan kötü haber geldi. Demir Grup Sivasspor maçının 54'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncunun tetkiklerinde sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Topal'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılması beklenen kaptan, MKE Ankaragücü ile oynanacak lig maçını da kaçıracak. Sağlık kurulu, Topal'ı Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak.



FREY YARIN AMELİYAT OLUYOR

Michael Frey yarın kasığından ameliyat olacak. Ersun Yanal, İsviçreli oyuncunun uzun süredir pubis teşhisi nedeniyle problemi olduğunu açıkladı. Almanya'da bıçak altına yatacak olan Frey'in ortalama 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli forma ile Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maçta 5 gole imza atan Frey, son dönemde şans bulmakta zorlanıyordu.