Fenerbahçe'de Mehmet Topal 2 hafta yok
17 Mart 2019, Pazar
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'de 2 hafta yok

Fenerbahçe'de Mehmet Topal 2 hafta yok

maçında sakatlanan tecrübeli oyuncunun sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

'ye 'dan kötü haber geldi. Demir Grup maçının 54'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncunun tetkiklerinde sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Topal'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılması beklenen kaptan, MKE Ankaragücü ile oynanacak lig maçını da kaçıracak. Sağlık kurulu, Topal'ı derbisine yetiştirmeye çalışacak.

FREY YARIN AMELİYAT OLUYOR
Michael Frey yarın kasığından ameliyat olacak. , İsviçreli oyuncunun uzun süredir pubis teşhisi nedeniyle problemi olduğunu açıkladı. 'da bıçak altına yatacak olan Frey'in ortalama 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli forma ile ve Avrupa Ligi'nde 18 maçta 5 gole imza atan Frey, son dönemde şans bulmakta zorlanıyordu.

  1. 17.3.2019
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