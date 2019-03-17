Fenerbahçe'de Mehmet Ekici çok çalışmanın ödülünü aldı!

Sivas maçının yıldızı Mehmet Ekici, azminin karşılığını aldı.
Kayseri
maçında sakatlanan tecrübeli isim için, "Kemik iliğinde ödem var. Dönüşü 1 ayı bulur
" denmişti. Ekstra çalışıp Rize
maçında tekrar formayı giyen Ekici, ödülünü Sivas'a attığı golle aldı. Mehmet, "Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz
'' dedi.
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