Fenerbahçe'de Mehmet Ekici çok çalışmanın ödülünü aldı!
17 Mart 2019, Pazar
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'de çok çalışmanın ödülünü aldı!

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici çok çalışmanın ödülünü aldı!

Sivas maçının yıldızı , azminin karşılığını aldı.

maçında sakatlanan tecrübeli isim için, "Kemik iliğinde ödem var. Dönüşü 1 ayı bulur" denmişti. Ekstra çalışıp maçında tekrar formayı giyen Ekici, ödülünü Sivas'a attığı golle aldı. Mehmet, "Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz'' dedi.
  1. 17.3.2019
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