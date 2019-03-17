Fenerbahçe'den CAS açıklaması
Fenerbahçe, İsviçre’de gerçekleştirilen duruşmayla ilgili açıklama yaptı.
Trabzonspor'un CAS'a başvurusunun dayanaksız olduğunun savunulduğu bildirildi. Hukuktan sorumlu yöneticiler Fethi Pekin ve Alper Pirşen, duruşmanın çok olumlu geçtiğini ve Fenerbahçe adına olumlu bir karar beklediklerini ifade ettiler.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fenerbahçe'den CAS açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.