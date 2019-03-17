Fenerbahçe'den CAS açıklaması
17 Mart 2019, Pazar
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'den açıklaması

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

, ’de gerçekleştirilen duruşmayla ilgili açıklama yaptı.

'un 'a başvurusunun dayanaksız olduğunun savunulduğu bildirildi. Hukuktan sorumlu yöneticiler Fethi Pekin ve Alper Pirşen, duruşmanın çok olumlu geçtiğini ve adına olumlu bir karar beklediklerini ifade ettiler.
  1. 17.3.2019
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