Fenerbahçe'de tarihi kampanya start alıyor
17 Mart 2019, Pazar
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'de tarihi kampanya start alıyor

Fenerbahçe'de tarihi kampanya start alıyor

, kulübün yükünü azaltacak projeye önümüzdeki hafta start verecek.

İlk bağışı bizzat Başkan 'un yapacağı bildirildi. Camianın tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan ve yükünü azaltmayı hedefleyen kampanyanın organizatörlük görevini yöneticilerden Erol Bilecik'in üstleneceği ifade edildi.
  1. 17.3.2019
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