Fenerbahçe'de tarihi kampanya start alıyor

Fenerbahçe, kulübün borç yükünü azaltacak projeye önümüzdeki hafta start verecek.
İlk bağışı bizzat Başkan Ali Koç
'un yapacağı bildirildi. Camianın tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan ve borç
yükünü azaltmayı hedefleyen kampanyanın organizatörlük görevini yöneticilerden Erol Bilecik'in üstleneceği ifade edildi.
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