Fenerbahçe Euroleage'de tartışmasız lider

Turkısh Airlines Euroleague'de üst üste 4 yıldır Final Four oynayan Fenerbahçe Beko, bu sezon da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Türkiye'de rakip tanımayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da fırtına gibi esiyor. Geride kalan 26 maç sonunda 22 galibiyet, 4 yenilgi alan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, haftalardır zirvedeki yerini koruyor. Play-off'a kalmayı garantileyen Kanarya, özellikle taraftarı önündeki karşılaşmalarda rakiplerine kabusu yaşatıyor.



FAVORİ FENERBAHÇE

Ülker Salonu'nda oynadığı 13 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmaların birçoğunda rakiplerini farklı skorlarla devirdi. Taraftarlarına yenilgi yüzü göstermeyen sarı-lacivertliler, 4 yenilgiyi ise deplasmanlarda Anadolu Efes, Khimky, Bayern Münih ve Real Madrid'e karşı aldı. Fenerbahçe, İspanya'nın Vitoria kentinde 17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Final Four'un favorisi durumunu gelirken, CSKA Moskova ile Real Madrid de adaylar arasında gösteriliyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİDER İSİMLERİ

Avrupa'nın önemli basketbolcuları kadrosunda bulunduran Fenerbahçe Beko'da istatistiklerde zirveye çıkanlar şöyle: Toplam sayı: Vesely (301), 3 sayılık atış: Guduric (36/71), serbest atış: Sloukas (62/67), ribaunt: Melli (114), asist: Sloukas (120), blok: Melli (14)



EN SKORERİ CSKA EN SERTİ F.BAHÇE

Ligde geride kalan 26 hafta sonunda rakip potada en fazla sayı üreten takım CSKA Moskova oldu. Rus ekibi, bu maçlarda 2 bin 278 sayı attı. CSKA Moskova'yı 2 bin 250 ile Real Madrid, 2 bin 244'le de Milano takip ediyor. En az sayı yiyen takım ise Fenerbahçe Beko oldu. Sert savunmasıyla öne çıkan sarılacivertliler, 26 maçta bin 935 sayı yedi. Bu alanda Barcelona bin 988'le ikinci, Olympiakos da bin 996 ile üçüncü sırayı aldı.