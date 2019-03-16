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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Ersun Yanal onay verdi
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Serdar Aziz'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezon sonunda ezeli rakibinden bir oyuncuyu daha renklerine bağlamak için harekete geçti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu transfere onay verdiği öğrenildi.
16 Mart 2019 Cumartesi 17:05
Güncelleme: 16.03.2019 17:20
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Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
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Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren sarı-lacivertliler, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Victor Moses, Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı renklerine bağlamıştı.
Ara transfer döneminde takıma 5 takviye birden gerçekleştiren Kanarya'da Aatif Chahechouhe ve Yiğithan Güveli bonservisleriyle, Barış Alıcı, Ozan Tufan ve Diego Reyes ise kiralık olarak takımdan ayrılmıştı.