Comolli'nin fişini çeken olay! Ersun Yanal... - Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Comolli'nin fişini çeken olay! Ersun Yanal... 

Fenerbahçe'de sıcak saatler... Sivasspor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe'de ara transferlerin olumlu etkisi yönetimi sevindirirken bir başka gelişmeyi de peşinde getirdi. Başkan Ali Koç'un daha göreve gelmeden önce anlaştığı ve büyük ümitlerle futbolun başına getirdiği sportif direktör Damien Comolli büyük hayal kırıklığı yaşattı. FOTOMAC.COM.TR

16 Mart 2019 Cumartesi 12:06 Güncelleme: 16.03.2019 12:20
Comolli'nin fişini çeken olay! Ersun Yanal...

Fenerbahçe'de sezon başı birçok değişim yaşanmış gerek kadro gerek yönetim açısından her şey sil baştan yeni kurulmuştu.

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Comolli'nin fişini çeken olay! Ersun Yanal...

Bu değişim sürecinin meyvesini alacağını düşünenler büyük bir heyecanla yeni sezonda izleyecekleri Kanarya'yı sabırsızlıkla beklemeye koyuldu.

Comolli'nin fişini çeken olay! Ersun Yanal...

Ancak işler beklendiğinin aksine gitti ve Fenerbahçe kimsenin aklına dahi getirmediği olumsuz bir performansa imza attı.

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Comolli'nin fişini çeken olay! Ersun Yanal...

Kötü gidişatla birlikte de tarihi rekorlar bir bir kırılırken Fenerbahçe'de en çok tefe koyulan isimlerin başında Sportif Direktör Damien Comolli geldi.

Comolli'nin fişini çeken olay! Ersun Yanal...

Yaptığı transferlerden verim alınamayan Fransız futbol adamının kurduğu scout sistemi artık devre dışı...

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