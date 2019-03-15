Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye gençlik aşısı!
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yeni sezona gençlik aşısı ile girmeyi planlıyor.
15 Mart 2019 Cuma 19:41
Güncelleme: 15.03.2019 19:46
Fenerbahçe yönetimi, yabancı sayısı konusunda fikir belirtmekten kaçınıyor ancak sarı-lacivertliler geçtiğimiz yaz döneminden bu yana, yabancı sınırının düşeceğini hesap ederek adımlarını atıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, bu sezon altyapıdan tam 12 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalayarak Türk oyuncu havuzunu genişletti.
Sezon başında Harun, Berke, Barış, Ferdi, sezon ortasında ise Serdar, Tolgay ve Sadık kadroya katıldı.
Sarı-lacivertliler bunun dışında birçok kişinin gözlerinden uzak altyapıya Avrupa'dan ve Türkiye içinden çok sayıda Türk oyuncu transfer etti.
Fenerbahçe'de sezon başında 7 oyuncunun (ikisi opsiyonlu) sözleşmesi sona eriyor.