Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! - Fotomaç
15 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye gençlik aşısı!

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yeni sezona gençlik aşısı ile girmeyi planlıyor.

15 Mart 2019 Cuma 19:41 Güncelleme: 15.03.2019 19:46
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı!

Fenerbahçe yönetimi, yabancı sayısı konusunda fikir belirtmekten kaçınıyor ancak sarı-lacivertliler geçtiğimiz yaz döneminden bu yana, yabancı sınırının düşeceğini hesap ederek adımlarını atıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı!

Sarı-lacivertliler, bu sezon altyapıdan tam 12 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalayarak Türk oyuncu havuzunu genişletti.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı!

Sezon başında Harun, Berke, Barış, Ferdi, sezon ortasında ise Serdar, Tolgay ve Sadık kadroya katıldı.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı!

Sarı-lacivertliler bunun dışında birçok kişinin gözlerinden uzak altyapıya Avrupa'dan ve Türkiye içinden çok sayıda Türk oyuncu transfer etti.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı!

Fenerbahçe'de sezon başında 7 oyuncunun (ikisi opsiyonlu) sözleşmesi sona eriyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN