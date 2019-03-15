"20 dakikalık Fenerbahçe"
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı 26. hafta maçı öncesi A Spor Ana Haber'de değerlendirmelerde bulunan Emre Bol, Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun 20 dakikalık olduğunu söyledi ve "Bu sezon Fenerbahçe'yi sezonun en dengesiz takımı seçiyorum" dedi.
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