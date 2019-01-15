Sadık’ın eşi kızdı, ifşa etti

Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşinin instagram hesabına mahrem fotoğrafını gönderen kadını instagram'dan ifşa etti. Betül Çiftpınar, "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem. Ben de adınızı saklamayacağım ve her kocama böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun" diye yazdı.