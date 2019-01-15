Sadık’ın eşi kızdı, ifşa etti
Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşinin instagram hesabına mahrem fotoğrafını gönderen kadını instagram'dan ifşa etti.
Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşinin instagram hesabına mahrem fotoğrafını gönderen kadını instagram'dan ifşa etti. Betül Çiftpınar, "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem. Ben de adınızı saklamayacağım ve her kocama böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun" diye yazdı.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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