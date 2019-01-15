Sadık’ın eşi kızdı, ifşa etti – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Sadık’ın eşi kızdı, ifşa etti

Sadık’ın eşi kızdı, ifşa etti

'dan edilen 'ın eşi , eşinin instagram hesabına mahrem fotoğrafını gönderen kadını instagram'dan ifşa etti.

'dan edilen 'ın eşi , eşinin instagram hesabına mahrem fotoğrafını gönderen kadını instagram'dan ifşa etti. Betül Çiftpınar, "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem. Ben de adınızı saklamayacağım ve her kocama böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun" diye yazdı.

  1. 15.1.2019
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